Ce mardi, ciel nuageux en début de matinée puis rapide passage à un temps dans l'ensemble ensoleillé en plaine, restant plus changeant le long des Préalpes, sur le Jura, en Ajoie et dans les Alpes. Températures fraîches.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales -2 à 1°, maximales 4 à 5°, jusqu'à 6° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -3°, maximales -1 à 0°. En montagne: -8/-6° à 2000m, -14/-12° à 3000m.Bise faible à modérée sur le Plateau et le bassin lémanique, parfois forte sur les crêtes du Jura. Vent du nord modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 20 février, 9h30)Mercredi et jeudi, courant de bise sensible apportant de l'air froid et des bancs de nuages bas étendus en-dessous de 1800 à 2000m. Davantage d'éclaircies autour du Léman et conditions souvent ensoleillées en Valais. Maximales entre 0 et 3 degrés.Vendredi et samedi, couche de stratus plus ou moins compacte en-dessous de 1500m sur le Léman et le Plateau. Au-dessus, soleil prévu généreux. Températures restant hivernales, mais bise faiblissant provisoirement.Dès dimanche, prévision incertaine. Probable nouveau renforcement de la bise, pouvant conduire à une vague de froid sibérienne la semaine prochaine. Maximales le cas échéant comprises entre -4 et 0 degrés et -15 degrés à 2000m.(MétéoNews / 20.02.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies