Ce mardi, ciel nuageux en début de matinée puis rapide passage à un temps dans l'ensemble ensoleillé en plaine, restant plus changeant le long des Préalpes, sur le Jura, en Ajoie et dans les Alpes. Températures fraîches.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales -2 à 1°, maximales 4 à 5°, jusqu'à 6° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -3°, maximales -1 à 0°. En montagne: -8/-6° à 2000m, -14/-12° à 3000m.Bise faible à modérée sur le Plateau et le bassin lémanique, parfois forte sur les crêtes du Jura. Vent du nord modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 20 février, 9h30)Mercredi, nombreux bancs nuageux en-dessous de 1800 à 2000m d'altitude entre le Jura et les Préalpes alternant avec quelques éclaircies, plus belles sur le sud du Plateau et temps pouvant se montrer assez ensoleillé sur le bassin lémanique. Quelques faibles averses de neige possibles sur le Jura et en Gruyère, plus rarement ailleurs. En Valais et dans les Alpes, quelques bancs nuageux en début de journée sinon temps bien ensoleillé. Températures très fraîches et bise soutenue renforçant sensiblement la sensation de froid.Jeudi et vendredi, couche de stratus plus souvent compacte en-dessous de 1500 à 1800m entre le Jura et les Préalpes et quelques flocons possibles le long des reliefs. Quelques éclaircies, notamment sur le bassin lémanique. Au-dessus, en Valais et dans les Alpes, ciel partagé entre plages ensoleillées et passages nuageux, plus étendus vendredi. Températures restant hivernales, maximales de 0 à 2 degrés en plaine, et bise modérée.Samedi, stratus jusque vers 1200 à 1400m d'altitude sur le Plateau et le bassin lémanique ne se dissipant que partiellement en cours de journée. Au-dessus et dans les autres régions, temps ensoleillé. Températures restant froides en plaine, redoux en montagne.Dimanche, temps plus changeant et quelques averses de neige possibles (à confirmer). Températures très fraîches et bise se renforçant.De lundi à mercredi, prévision incertaine mais probable arrivée d'une vague de froid avec des températures restant souvent négatives en plaine et -10 à 15 degrés vers 1500m d'altitude. Bise modérée rendant l'ambiance glaciale mais soleil assez généreux.(MétéoNews / 20.02.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies