Ce jeudi, ciel nuageux voire couvert en raison d'une couche de nuages bas jusque vers 1800 à 2000m d'altitude entre le Jura et les Préalpes et quelques flocons possibles, avant tout le long des reliefs. Quelques éclaircies, surtout sur le bassin lémanique et le long des Préalpes et rares ailleurs. En Valais et dans les Alpes, temps assez ensoleillé le matin puis nombreux passages nuageux l'après-midi mais temps restant sec. Températures hivernales et bise renforçant considérablement la sensation de froid.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 0 à 2°, jusqu'à 4° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -7 à -6°, maximales -5 à -4°. En montagne: -11/-9° à 2000m, -14/-12° à 3000m.Bise modérée sur le Plateau et l'ouest du bassin lémanique (rafales à 50 km/h), forte sur les crêtes du Jura (rafales à 80 km/h). Vent d'est modéré à fort en haute montagne (rafales à 60 km/h).(©MeteoNews, 22 février, 7h)Vendredi, temps restant souvent nuageux entre le Jura et les Préalpes avec toutefois le développement de quelques éclaircies. Dans les Alpes et en Valais, ciel partagé entre plages ensoleillées et fréquents passages nuageux (quelques flocons possibles le long de la crête sud des Alpes). Températures froides et à peine positives en plaine en journée mais bise faiblissante.Samedi, stratus jusque vers 1200 à 1400m d'altitude sur le Plateau et le bassin lémanique ne se dissipant que partiellement en cours de journée. Au-dessus et dans les autres régions, temps assez ensoleillé. Ciel nuageux sur le sud du Valais avec quelques giboulées. Températures restant froides en plaine, redoux en montagne.Dimanche, temps changeant avec des passages nuageux assez étendus, davantage de soleil dans les Alpes. Températures froides et bise se renforçant, froid devenant mordant d'ici la fin de journée.De lundi à mercredi, vague de froid polaire concernant toutes les régions avec des températures restant largement négatives, maximales de -6 à -3 degrés en plaine et -10 à -8 degrés vers 1000m d'altitude. Minimales approchant localement les -10 degrés à basse altitude. Bise modérée à forte rendant l'ambiance sibérienne et risque d'embruns congelants sur les rives lémaniques. Ciel partagé entre passages nuageux et belles éclaircies et temps pouvant parfois se montrer assez ensoleillé. Intensité et durée de cette vague de froid encore incertaines.(MétéoNews / 22.02.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies