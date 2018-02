Ce samedi, couche de stratus en-dessous de 1500 à 1700m. Dissipation souvent difficile, excepté en Ajoie. Au-dessus et en Valais, bouffées de nuages d'altitude parfois nombreuses le matin. Froid avec de la bise.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales -3 à -1°, maximales 0 à 3°, jusqu'à 6° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -6 à -5°, maximales -2 à -1°. En montagne: -4/0° à 2000m, -8/-5° à 3000m.Bise modérée sur le Plateau et l'ouest du bassin lémanique, parfois forte sur les crêtes du Jura. Vent du sud-est à est modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 23 février, 15h30)Dimanche, net renforcement de la bise d'ici à la fin de journée, faisant affluer de l'air sibérien. Températures ainsi de plus en plus froides au fil des heures sous un ciel partagé entre soleil et bancs de nuages bas.Lundi, températures glaciales comprises entre -8 et -5 degrés en plaine l'après-midi. Sensation de froid fortement accentuée par une forte bise (rafales à plus de 70 km/h et ressenti de -20 degrés). Sinon, temps ensoleillé avec quelques nuages bas.Mardi, poursuite du froid sibérien sous une bise sensible. Minimales souvent inférieures à -10 degrés, maximales entre -8 et -5 degrés. Ciel entre soleil et quelques nuages bas.Mercredi, températures restant très froides, gelées localement de l'ordre de -15 degrés en plaine et autour de -5 degrés au meilleur de journée. Bise un cran plus modérée et ciel entre soleil et quelques nuages bas.Dès jeudi, probable retour des perturbations avec de possibles conflits de masses d'air à prévoir. Flocons jusqu'en plaine dans un premier temps. Intensité des précipitations et du redoux à préciser.(MétéoNews / 24.02.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies