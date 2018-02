Ce mardi, ambiance toujours très froide avec des températures restant largement négatives et une bise modérée renforçant sensiblement la sensation de froid. Côté ciel, temps dans l'ensemble assez voire bien ensoleillé malgré des bancs nuageux entre 1500 et 2000m d'altitude, plus nombreux l'après-midi sur le nord de la Romandie. En Valais, quelques bancs nuageux ce matin en moyenne montagne, sinon temps bien ensoleillé avec quelques formations nuageuses l'après-midi.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales -13 à -9°, maximales -5 à -3°, jusqu'à -1° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales -16 à -15°, maximales -10 à -9°. En montagne: -22/-18° à 2000m, -25/-23° à 3000m.Bise modérée du Jura au Préalpes, rafales à 50 km/h en plaine et jusqu'à 80 km/h sur les crêtes du Jura. Vent du nord-est modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 27 février, 5h30)Mercredi, températures restant très froides, minimales de -10 à -13 degrés en plaine et -4 à -2 degrés au moins froid de journée mais bise faiblissante. Temps encore ensoleillé le matin puis ciel se couvrant l'après-midi. Quelques chutes de neige dans la nuit, surtout sur l'ouest de la région.Jeudi, temps très nuageux et des chutes de neige parfois modérées, notamment le matin puis en diminution l'après-midi. Dans les Alpes, temps nuageux avec quelques éclaircies sous un fort foehn et averses de neige restant isolées. Températures moins froides, léger dégel en plaine.Vendredi, temps très nuageux avec de fréquentes averses le matin puis passage à un temps sec et belles éclaircies l'après-midi. Neige encore à basse altitude au début voire un risque de pluie verglaçante puis limite remontant entre 1000 et 1500m. Températures en hausse, maximales de 5 à 7 degrés en plaine.Samedi, temps très nuageux avec de fréquentes pluies et peu ou pas d'éclaircies. Limite des chutes de neige encore incertaine, probablement entre 1000 et 1500m d'altitude.Dimanche, temps assez ensoleillé et ambiance quasi printanière, une bonne dizaine de degrés en plaine l'après-midi.Lundi, possible nouvelle dégradation précédée d'une phase de foehn dans les Alpes.(MétéoNews / 27.02.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies