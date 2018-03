Ce jeudi, temps très nuageux avec de faibles chutes de neige le matin, plus marquées du Jura aux montagnes du Chablais en passant par l'ouest lémanique (10 cm voire plus, environ 5 cm en Valais) devenant sec l'après-midi avec risque de pluie verglaçante dans les vallons jurassiens et en plaine ou de neige mouillée. Temps sec et éclaircies en Valais central l'après-midi. Températures moins froides mais peu ou pas de dégel en plaine.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales -7 à 0°, maximales 0 à 2°, jusqu'à 3 à 4° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales -7 à -3°, maximales 0 à 1°. En montagne: -3/-1° à 2000m, -6° à 3000m.Bise faible sur le Plateau et le bassin lémanique, sud à sud-est modéré à fort en moyenne et haute montagne. Fœhn parfois fort dans les vallées.(©MeteoNews, 1er mars, 6h)Vendredi, temps très nuageux avec de fréquentes averses en journée. Peu ou pas d'éclaircies. Pluie verglaçante ou neige mouillée en plaine possible le matin, sinon limite des chutes de neige passant de 1300 à 800m. Températures restant fraîches, maximales de 3 à 4 degrés en plaine.Samedi, temps restant très nuageux avec quelques précipitations en journée sous forme de neige vers 1300m. Températures restant fraîches, maximales de 6 degrés en plaine.Dimanche, ciel variable avec de belles éclaircies et temps assez ensoleillé en Valais. Températures en nette hausse et douces en journée, maximales de 11 degrés en plaine.Lundi, à nouveau plus changeant avec un risque d'averses surtout le long du Jura et des éclaircies surtout en Valais avec un peu de foehn probable.Mardi et mercredi, temps changeant entre éclaircies et averses. Températures de saison.(MétéoNews / 01.03.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies