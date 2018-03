Ce samedi, passage d'une faible perturbation, donnant quelques chutes de neige en journée. Flocons d'abord sur les reliefs, puis touchant toutes les régions. Cumuls neigeux restant minimes en plaine (0-3 cm) mais routes pouvant être glissantes. Limite pluie-neige remontant ensuite vers 800m au fil de l'après-midi. Accalmie en fin de journée, pouvant déboucher sur 2-3 éclaircies.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales -5 à 0°, maximales 2 à 4°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -2°, maximales 2 à 3°. En montagne: -3/-2° à 2000m, -12/-9° à 3000m.Vent du sud-ouest faible en plaine et modéré en moyenne et haute montagne.(©MeteoNews, 3 mars, 11h)Dimanche, ciel d'éclaircies, plus belles en Valais central avec du foehn, plus nuageux dans l'après-midi par le Jura et quelques averses d'ici le soir avant un passage perturbé la nuit suivante. Neige passant de 1400m à 1000m. Températures en nette hausse et douces en journée, maximales de 9 à 11 degrés en plaine.Lundi, dernières averses au début, puis temps sec et d'éclaircies. Restant bouché vers l'Italie et faibles précipitations. Neige vers 1000 à 1200m.Mardi, ciel très nuageux et faibles précipitations. Neige vers 1000 à 1200m.De mercredi à vendredi, temps changeant entre éclaircies et averses. Températures de saison.(MétéoNews / 03.03.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies