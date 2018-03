Ce dimanche, embellie. En début de matinée, présence de brouillards givrants dans les lieux encaissés et sur le Plateau. Sinon, temps assez ensoleillé mais avec des nuages d'altitude, gênant surtout le soleil dans le Jura. Ciel se couvrant par l'ouest avant la fin de journée et dégradation pluvieuse en soirée par le Jura, se généralisant à toutes les régions dans la nuit (limite pluie-neige voisine de 1000m).Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales -3 à 1°, maximales 6 à 9°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à +1°, maximales 5 à 7°. En montagne: -3/3° à 2000m, -12/-7° à 3000m.Peu de vent en plaine. Sud-ouest sensible en haute montagne. Bouffées de foehn dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 4 mars, 6h)Lundi, nuageux le matin et dernières averses. Par la suite, développement d'éclaircies, plus belles dans les Alpes et en Valais par foehn. Restant nuageux sur la région genevoise et le long du Jura avec quelques averses toujours possibles.De mardi à vendredi, temps dépressionnaire caractérisé par plusieurs passages pluvieux (timings à préciser). Températures fraîches et limite pluie-neige oscillant entre 600 et 1000m.Samedi, temps changeant et plus doux, maximales pouvant approcher les 15 degrés. A confirmer.(MétéoNews / 04.03.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies