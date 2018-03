Ce soir et cette nuit, dégradation avec l'arrivée des nuages et de la pluie, surtout le long du Jura. Neige en montagne au-dessus de 1200 m.Lundi, nombreux nuages en début de matinée, voire temps encore couvert sur l'ouest de la Romandie. Sinon, retour à un ciel lumineux voire globalement ensoleillé mais fortement voilé. Passages nuageux demeurant plus nombreux sur la région genevoise et le sud du Jura ainsi que le long des versants italiens des Alpes. Températures de saison.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 3 à 4°, maximales 8 à 9°, jusqu'à 10° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à +1°, maximales 6 à 7°. En montagne: -3/0° à 2000m, -11/-7° à 3000m.Faible bise sur la Plateau et le bassin lémanique. en plaine. Sud-est modéré en montagne. Bouffées de foehn dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 4 mars, 15h30)Mardi et mercredi, temps très nuageux, peu de soleil hormis le retour d'éclaircies mercredi après-midi par l'ouest. Précipitations restant généralement faibles et intermittentes. Limite des flocons voisine de 1000m mardi, puis 700m mercredi. Frais.Jeudi, passage d'un front chaud atténué, donnant essentiellement un ciel changeant voire couvert, mais peu de précipitations avant la fin de journée. Quelques pluies ensuite probables en toutes régions dans la nuit de vendredi.Vendredi, encore des nuages voire des averse au début, puis amélioration du temps avec des vents de sud-ouest présents jusqu'en plaine. Net redoux, maximales voisines de 15 degrés.Samedi, temps changeant avec quelques pluies probables mais aussi par moments de belles éclaircies. Maximales comprises entre 12 et 14 degrés.Dimanche, probable passage d'un front froid, donnant un ciel chargé et des précipitations en toutes régions. Limite de la neige en baisse entre 1000 et 1500m. Moins doux.(MétéoNews / 05.03.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies