Ciel changeant ce soir puis plus nuageux et quelques averses en fin de nuit entre le sud du Jura et les Préalpes. Neige vers 1000 à 1200m.Mardi, temps très nuageux. Quelques pluies éparses ou un peu de bruine par moments, essentiellement le long du Jura. Retour de belles éclaircies en toute fin de journée par l'ouest. Limite des flocons voisine de 1000 à 1200m. Frais.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 2 à 4°, maximales 6 à 7°, jusqu'à 8° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 1°, maximales 3°. En montagne: -4/-3° à 2000m, -10/-9° à 3000m.Faible sud-ouest sur la Plateau et le bassin lémanique, sud-ouest à ouest faible à modéré en montagne, ouest à nord-ouest faible à modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 5 mars, 15h45)Mercredi, temps très variable et instable avec des averses, pouvant localement s'accompagner de grésil l'après-midi, voire d'un coup de tonnerre sur le Jura. Vent parfois modéré jusqu'en plaine. Limite de la neige proche de 700m.Jeudi, belles éclaircies matinales, puis ciel se voilant de plus en plus et se couvrant l'après-midi. Quelques précipitations en fin de journée et surtout la nuit suivante. Limite de la neige remontant de 1200 à 1600m.Vendredi, temps nuageux et encore quelques averses attendues. Retour d'éclaircies au fil de la journée. Températures de saison.Samedi, ciel changeant et quelques averses probables. Températures de saison voire agréables.Dimanche, passage d'un front froid modérément actif accompagné d'une baisse des températures d'ici à la soirée.(MétéoNews / 05.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies