Ce mercredi, temps changeant et instable. Belles éclaircies et peu ou pas d'averses en matinée, puis ciel se chargeant à partir du Jura l'après-midi et retour de quelques averses d'ici la fin de journée et en soirée. Coups de tonnerre et grésil pas exclus. Températures tout juste de saison et venteux et flocons dès 700 à 800m d'altitude. En Valais et dans les Alpes, très nuageux et quelques averses en début de matinée (flocons vers 1000m) puis développement de belles éclaircies.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 2 à 4°, maximales 6 à 8°, jusqu'à 9° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0°, maximales 3°. En montagne: -4° à 2000m, -9/-10° à 3000m.Vent du sud-ouest modéré sur le Plateau et le bassin lémanique, ouest modéré à fort en montagne.(©MeteoNews, 7 mars, 05h45)Jeudi, temps assez ensoleillé en matinée puis ciel de plus en plus nuageux l'après-midi mais temps restant sec. Quelques brouillards ou nuages bas aux premières heures du jour sur le Plateau et le bassin lémanique. Températures de saison.Vendredi, temps plus changeant mais généralement sec, hormis de rares averses localement. Davantage de soleil dans les Alpes et en Valais. Températures douces, maximales de 11 à 13 degrés en plaine.Samedi et dimanche, temps mitigé avec un ciel nuageux voire très nuageux et quelques averses, surtout sur l'ouest de la région. En Valais et dans les Alpes, risque d'averses plus faible et davantage d'éclaircies grâce à une phase de foehn. Températures douces pour la saison, maximales dépassant les 10 degrés en plaine.Lundi et mardi, conditions restant probablement variables avec un régime d'averses persistant.Pas de retour de l'anticyclone en vue avant le milieu de la semaine prochaine.(MétéoNews / 07.03.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies