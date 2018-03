Ce soir et la nuit prochaine, encore des averses avec localement un coup de tonnerre voire du grésil. Neige dès 700m environ. Regel possible en fin de nuit.Jeudi, quelques bancs de brouillard possibles en début de matinée sur le Plateau et le bassin lémanique, se dissipant rapidement en cours de journée. Sinon et au-dessus des bancs de stratus, temps bien ensoleillé avec des voiles d'altitude, plus étendus l'après-midi. Températures de saison.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 0 à 3°, maximales 9 à 10°, jusqu'à 12° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -2°, maximales 6°. En montagne: -6/-1° à 2000m, -15/-9° à 3000m.Vent du sud-ouest sensible sur le Plateau et le bassin lémanique, fort en montagne.(©MeteoNews, 7 mars, 15h30)Vendredi, temps plus changeant mais généralement sec, avec davantage de passages nuageux, notamment l'après-midi. Soleil plus présent dans les Alpes et en Valais. Températures douces, maximales de 11 à 13 degrés en plaine.Ce week-end, temps à nouveau plus perturbé avec l'arrivée de passages pluvieux. Episodes de foehn dans les Alpes. Températures douces pour la saison, maximales dépassant les 10 degrés en plaine.Lundi et mardi, conditions restant probablement variables avec un régime d'averses persistant.Pas de retour de l'anticyclone en vue avant le milieu de la semaine prochaine.(MétéoNews / 07.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies