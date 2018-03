Ce vendredi, nombreux passages nuageux le matin réduisant l'ensoleillement. Retour à un ciel plus lumineux l'après-midi avec davantage de soleil sur le sud de la région et restant plus nuageux au nord. En Valais, passages nuageux le matin sinon conditions globalement ensoleillées malgré un ciel par moments voilé. Températures douces pour la saison.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 2 à 7°, maximales 12 à 14°, jusqu'à 15° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 5°, maximales 9 à 10°. En montagne: 1/5° à 2000m, -5/-3° à 3000m.Vent du sud-ouest faible sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré à fort en montagne.(©MeteoNews, 9 mars, 6h)Samedi, ciel très nuageux en matinée et faibles pluies, plus éparses en Valais central. Limite des flocons voisine de 2000m (1500 à 1800m en Valais). Amélioration l'après-midi avec le retour d'éclaircies. Fœhn dans les Alpes. Températures douces.Dimanche, éclaircies au début, surtout en Valais, sinon temps nuageux à couvert et quelques précipitations Limite pluie-neige vers 2000m. Bouché vers l'Italie et précipitations fréquentes avec de la neige vers 1600m. Fœhn soufflant encore dans les Alpes.Lundi et mardi, conditions changeantes, alternant quelques averses et des périodes d'éclaircies. Températures proches des normes de saison et limite de la neige vers 1500 puis 1200m.Mercredi, embellie probable avec un temps assez ensoleillé et douxJeudi et vendredi, retour des nuages de quelques averses et foehn dans les Alpes jeudi. A confirmer.(MétéoNews / 09.03.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies