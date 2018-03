Ce dimanche, temps souvent très nuageux avec quelques averses, devenant fréquentes en cours de matinée à partir de l'ouest et diminuant dans le courant de l'après-midi. Peu ou pas d'éclaircies. Egalement quelques bancs de brouillard en matinée sur le Plateau. En soirée et dans la nuit, recrudescence du risque d'averses. Dans les Alpes et en Valais, temps sec et quelques éclaircies le matin puis quelques averses l'après-midi. Pluvieux et neigeux dans la région du Simplon. Températures de saison et neige dès 2000 à 2200m d'altitude.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales 3 à 6° et jusqu'à 10 degrés dans le Chablais en cas de foehn, maximales 10 à 12°, jusqu'à 13° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 7°, maximales 8 à 9°. En montagne: 3° à 2000m, -4° à 3000m.Peu ou pas de vent à basse altitude, sud modéré à fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne. Foehn modéré dans les vallées alpines avec des rafales entre 50 et 70 km/h.(©MeteoNews, 11 mars, 5h30)Lundi et mardi, conditions variables avec un ciel alternant entre nombreux passages nuageux et éclaircies, plus belles en plaine et en Valais. Quelques averses, se produisant plus volontiers en montagne. Températures de saison avec 10 à 12 degrés les après-midis en plaine et neige dès 1500m d'altitude lundi, 1000 à 1200m mardi.Mercredi, nuages résiduels au début puis rapide passage à un temps ensoleillé. Ambiance printanière avec des maximales de 12 à 15 degrés en plaine.Jeudi, nouvelle dégradation avec le retour de fréquentes averses sur l'ouest de la région, éclaircies de foehn dans les Alpes et en Valais et risque d'averses plus limité. Températures moins douces et flocons dès 1500 à 1800m d'altitude.Vendredi et samedi, évolution encore incertaine mais pas d'anticyclone en vue et temps restant probablement variable avec un risque d'averses sous des températures de saison.(MétéoNews / 11.03.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies