Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps sec sous un ciel devenant de plus en plus nuageux. Premières gouttes attendues en fin de nuit, principalement le long du Jura.Jeudi, temps très nuageux avec de faibles précipitations, plus modérées entre le sud du Jura et l'ouest du bassin lémanique. Neige vers 1600m en début de matinée puis vers 1200m. Dans les Alpes et en Valais, ciel nuageux mais sec le matin grâce au foehn avant le retour de faibles pluies, plus éparses en Valais central, en cours d'après-midi et début de soirée. Fréquentes chutes de neige le long de la crête sud des Alpes et dans la région du Simplon et neige vers 1200m. Températures moins douces.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 2 à 4° (5° en Valais central), maximales 7 à 8°, jusqu'à 11° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 3°, maximales 4 à 5°. En montagne: 1/-1° à 2000m, -6/-7° à 3000m.Vent du sud-ouest faible à modéré sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré à fort en moyenne montagne, fort en haute montagne. Bouffées de foehn dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 14 mars, 15h30)Vendredi, temps instable et changeant avec de belles éclaircies en plaine, notamment en matinée, et quelques averses, surtout l'après-midi et le long des reliefs. Neige vers 1300m. Températures de saison, maximales de 10 à 12 degrés en plaine.Samedi, temps très nuageux avec quelques averses se produisant surtout l'après-midi. Températures en baisse et neige passant de 1000m à basse altitude puis en plaine la nuit suivante. Bise.Dimanche, temps souvent nuageux et quelques averses de neige, surtout le long des reliefs. Températures froides avec de la bise et des gelées le matin.Lundi, temps restant changeant avec encore quelques flocons le long des reliefs alpines. Températures froides avec de la bise et des gelées le matinMardi et mercredi, temps en principe assez ensoleillé. Devenant moins froid et bise tombant mercredi.(MétéoNews / 15.03.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies