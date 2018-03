Ce vendredi, temps instable et changeant. Quelques belles éclaircies alternant avec des périodes plus nuageuses porteuses localement d'averses. Risque d'averses plus marqué à proximité des reliefs et l'après-midi. Un coup de tonnerre pas exclu localement. Davantage de soleil autour du Léman et en Valais Central. Flocons dès 1300m.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 2 à 5°, maximales 11 à 13°, jusqu'à 14° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales 1 à 3°, maximales 8°. En montagne: -3/0° à 2000m, -9/-7° à 3000m.Vent d'ouest à nord-ouest faible du Plateau au bassin lémanique, ouest modéré en montagne et brises parfois modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 16 mars, 6h)Samedi et dimanche, temps très nuageux avec des précipitations surtout entre samedi après-midi et dimanche au lever jour. Limite pluie-neige en baisse de 1300m samedi à 500m d'ici dimanche matin. Températures de plus en plus froides d'ici à la fin du week-end.Début de semaine prochaine marqué par un courant de bise sensible et des températures froides pour la saison (maximales de 2 à 4 degrés en plaine). Côté ciel, temps partagé entre belles éclaircies et bancs nuageux étendus, surtout les après-midis et le long des reliefs.(MétéoNews / 16.03.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies