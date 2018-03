La nuit prochaine, arrivée de nouvelles pluies en cours de nuit depuis la France. Températures fraîches.Samedi, ciel couvert avec de faibles précipitations durant la journée, plus fréquentes en montagne. Neige vers 1000m puis s'abaissant en plaine vers l'Ajoie durant la nuit et vers 600 à 800m sinon. En Valais neige vers 1000 à 1200m puis vers 800 à 1000m.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 6 à 8°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 1°, maximales 2°. En montagne:-4/-4° à 2000m, -10/-10° à 3000m.Vent de sud-ouest sensible du Plateau au bassin lémanique, ouest modéré en montagne et brises parfois modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 16 mars, 15h30)Dimanche, très nuageux et quelques précipitations, surtout sur les reliefs, sous forme de neige jusqu'en plaine au nord de la région, vers 600 à 800m sinon et 800 à 1000m en Valais.Lundi, nuageux et quelques giboulées de neige surtout en montagne. Froid avec de la bise.Mardi, temps assez ensoleillé et bise modérée à forte. Froid pour la saison.Mercredi, temps ensoleillé et bise modérée. Toujours froid pour la saisonEvolution incertaine ensuite, passages nuageux en augmentation jeudi puis amélioration vendredi et plus doux.(MétéoNews / 16.03.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies