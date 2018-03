Ce samedi, ciel couvert avec de faibles précipitations durant la journée, plus fréquentes en montagne. Neige vers 1000m puis s'abaissant en plaine vers l'Ajoie durant la nuit et vers 600 à 800m sinon. En Valais neige vers 1000 à 1200m puis vers 800 à 1000m.Températures prévues ce samedi à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 6 à 8°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 1°, maximales 2°. En montagne:-4/-4° à 2000m, -10/-10° à 3000m.Vent de sud-ouest faible du Plateau au bassin lémanique, ouest modéré en montagne et brises parfois modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 17 mars, 10h45)Dimanche, très nuageux et quelques précipitations, surtout sur les reliefs, sous forme de neige jusqu'en plaine au nord de la région, vers 600 à 800m sinon et 800 à 1000m en Valais.Lundi, nuageux et quelques giboulées de neige surtout en montagne. Froid avec de la bise.Mardi, temps assez ensoleillé et bise modérée à forte. Froid pour la saison.Mercredi, temps ensoleillé et bise modérée. Toujours froid pour la saison.Evolution incertaine ensuite, passages nuageux en augmentation jeudi puis amélioration vendredi et plus doux.(MétéoNews / 17.03.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies