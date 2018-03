Ce soir et cette nuit, très nuageux et précipitations intermittentes. Limite des flocons s'abaissant vers 400m sur le nord de la Romandie, 600 à 800m entre Fribourg et le Léman et plutôt 800 à 1000m en Valais.Dimanche, ciel chargé, quelques timides percées du soleil pas exclues. Précipitations restant généralement faibles et éparses, de type bruines le matin puis en averses isolées l'après-midi. Flocons dès 400 à 600m au nord de la Romandie, 600 à 800m de Fribourg au Léman et 800 à 1000m en Valais.Températures prévues ce dimanche à basse altitude: minimales 2 à 3°, maximales 4 à 6°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -2 à -1°, maximales 0 à 2°. En montagne: -6/-5° à 2000m, -12/-10° à 3000m.Tendance à la bise dans les basses couches. Ouest à sud-ouest faible à modéré en montagne.(©MeteoNews, 17 mars, 18h15)Lundi, nuageux et quelques giboulées de neige surtout en montagne. Froid avec de la bise.Mardi, temps assez ensoleillé et bise modérée à forte. Froid pour la saison.Mercredi, temps ensoleillé et bise modérée. Toujours froid pour la saison.Jeudi et vendredi, temps en général ensoleillé. Fin de la bise. Gelées toujours généralisées durant les matinées.Possible nouvelle dégradation le week-end prochain. A confirmer.(MétéoNews / 17.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies