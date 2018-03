Ce soir et durant la nuit prochaine, ciel très nuageux à couvert avec localement quelques chutes de neige, surtout en montagne. Quelques précipitations également à basse altitude, surtout en fin de nuit, avec une limite pluie/neige de la plaine à 700m de l'Ajoie au Valais central.Lundi, ciel chargé, peu de soleil, mais également peu ou pas de précipitations sur les régions de plaine. Quelques flocons épars le long des reliefs. Limite théorique de la neige: en plaine pour le Jura et l'Ajoie, 400 à 600m sur le Plateau, 600 à 800m du Léman au Valais.Températures prévues lundi à basse altitude: minimales -3 à 1 degrés de l'Ajoie au bassin lémanique, 2 degrés en Valais central. Maximales 2 à 7° de Porrentruy à Sion. Dans le Jura vers 1000m: minimales -3°, maximales 1°. En montagne: -8/-7° à 2000m, -13/-12° à 3000m.Faible bise du Jura aux Préalpes. Vent faible à modéré de secteur nord à nord-ouest en montagne.(©MeteoNews, 18 mars, 18h)Mardi, bancs de nuages bas le matin, notamment le long des Préalpes et en Valais. Bancs nuageux évoluant en cumulus de pente en journée. Sinon, temps en général ensoleillé. Froid pour la saison, accentué par une vigoureuse bise sur le Plateau et le Léman. Maximales de 3 à 4 degrés.Mercredi, persistance d'une bise soutenue, accentuant la sensation de froid. Températures glaciales le matin et maximales autour de 3 à 4 degrés malgré un soleil généreux tout au long de la journée.Jeudi, gelées matinales marquées puis températures maximales de 5 à 6 degrés. Sinon, encore un bon ensoleillement le matin, puis augmentation de la couverture nuageuse par le nord-ouest l'après-midi. Quelques flocons pas exclus au nord de la Romandie et le long des Préalpes la nuit suivante.Vendredi, nuages résiduels plus ou moins étendus en début de journée, puis probable nette amélioration avec le retour d'une météo ensoleillée. Températures presque de saison, voisines de 10 degrés l'après-midi.Week-end prochain prévu pour l'heure médiocre avec des nombreux nuages et quelques précipitations, notamment samedi après-midi. Flocons dès 800 à 1000m environ. Ensoleillement probablement maigre.(MétéoNews / 18.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies