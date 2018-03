Ce mercredi, nombreux bancs nuageux en début de journée puis passage à un temps assez ensoleillé en cours de matinée et même bien ensoleillé l'après-midi. Ciel encore changeant voire nuageux le matin sur le Jura et le long des Préalpes. En Valais et dans les Alpes, nuages résiduels en début de journée puis rapide passage à un temps ensoleillé. Températures froides pour la saison et bise renforçant sensiblement la sensation de fraîcheur.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales -2 à 1°, maximales 3 à 6° en plaine, jusqu'à 7 en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -5°, maximales -1°. En montagne: -12/-9° à 2000m, -16/-14° à 3000m.Bise modérée à forte du Plateau à l'ouest du bassin lémanique, forte à tempétueuse sur les crêtes du Jura et nord-est modéré à fort en haute montagne. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 21 mars, 05h45)Jeudi, temps ensoleillé le matin puis augmentation de la couverture nuageuse en cours d'après-midi à partir du nord. Quelques averses sous forme de neige jusqu'à basse altitude sur le nord de la Romandie et le long des Préalpes la nuit suivante, plus rarement ailleurs. Températures froides avec des gelées généralisées et parfois fortes à l'aube puis maximales de 5 à 7 degrés en plaine mais bise faiblissante.Vendredi, nuages résiduels en début de journée puis passage à un temps ensoleillé sous des températures moins fraîches, maximales de 8 à 10 degrés en plaine. Sur le nord de la Romandie, ciel encore nuageux le matin avec les derniers flocons.Samedi, temps assez ensoleillé avec toutefois des formations nuageuses en cours de journée pouvant donner lieu à quelques averses en fin de journée et en soirée, avant tout en montagne. Maximales avoisinant les 10 degrés en plaine et flocons vers 1500m d'altitude.De dimanche à mardi, temps plus variable avec quelques averses probables, plutôt durant les après-midis, et entrecoupées de belles éclaircies. Températures un peu fraîches pour la saison, maximales de 8 à 10 degrés en plaine et flocons dès 1200 à 1400m d'altitude.(MétéoNews / 21.03.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies