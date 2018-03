Ce jeudi, temps ensoleillé le matin puis augmentation de la couverture nuageuse en cours d'après-midi à partir du nord. Quelques averses sous forme de neige entre la plaine et 500m attendues en fin d'après-midi par le Jura et jusqu'à une partie de la nuit suivante. Températures froides avec des gelées généralisées et parfois fortes à l'aube.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales -6 à 0°, maximales 5 à 8° en plaine, jusqu'à 10 en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -9 à -6°, maximales 0°. En montagne: -8/-5° à 2000m, -12/-11° à 3000m.Bise faible du Plateau à l'ouest du bassin lémanique, modérée sur les crêtes du Jura et nord-est fort en haute montagne. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 22 mars, 6h)Vendredi, nuages résiduels en début de journée puis passage à un temps assez ensoleillé sous des températures moins fraîches.Samedi, temps assez ensoleillé avec toutefois des formations nuageuses en cours de journée pouvant donner lieu à quelques averses en fin de journée et en soirée, avant tout en montagne. Maximales avoisinant les 10 degrés en plaine et flocons vers 1500m d'altitude.De dimanche à mercredi, temps plus maussade avec l'arrivée de perturbations plus ou moins actives. Températures encore un peu fraîches pour la saison et flocons dès 1200 à 1400m d'altitude.(MétéoNews / 22.03.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies