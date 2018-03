Ciel très nuageux et quelques averses sous forme de neige ou neige mouillée en dessous de 500m surtout ce soir et jusqu'en première partie de nuit.Vendredi, nuages résiduels en matinée puis passage à un temps assez ensoleillé, ensoleillé sur le Léman. Nuageux le matin le long du Jura puis éclaircies plus belles sur le sud du massif. En Valais, nuages résiduels en début de matinée puis passage à un temps ensoleillé. Températures moins fraîches.Températures prévues pour vendredi à basse altitude: minimales 0 à 2°, maximales 7 à 9° en plaine, jusqu'à 11 en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -2°, maximales 3°. En montagne: -7/-2° à 2000m, -13/-8° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau et le Léman, faible bise sur le Jura et les Préalpes et vent du nord modéré en montagne. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 22 mars, 15h15)Samedi, quelques bancs de grisaille en début de journée sur le Plateau, sinon temps ensoleillé avec des toutefois des formations nuageuses l'après-midi surtout le Jura. Ciel plus nuageux vers l'Italie. Maximales avoisinant les 10 à 11 degrés en plaine.Dimanche, ciel variable et quelques averses l'après-midi surtout sur les reliefs. Neige vers 1200m.Lundi et mardi, ciel changeant à nuageux et quelques averses. Neige entre 800 et 1200m. Frais pour la saisonMecredi, très nuageux et pluies fréquentes et venté. Neige autour de 1200m.Jeudi, éclaircies et quelques averses.(MétéoNews / 22.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies