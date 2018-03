Ce vendredi, nuages résiduels en début de matinée puis passage à un temps ensoleillé. Plus nuageux le matin le long du Jura, surtout au nord, puis belles éclaircies à assez ensoleillé En Valais, quelques nuages résiduels en début de matinée puis passage à un temps ensoleillé. Températures moins fraîches.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 0 à 3°, maximales 7 à 9° en plaine, jusqu'à 11 en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -2 à -1°, maximales 3°. En montagne: -7/-2° à 2000m, -13/-8° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau et le Léman, faible bise sur le Jura et les Préalpes et vent du nord modéré en montagne. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 23 mars, 9h45)Samedi, quelques bancs de grisaille en début de journée sur le Plateau, sinon temps ensoleillé avec des toutefois des formations nuageuses l'après-midi surtout le Jura. Ciel plus nuageux vers l'Italie. Maximales avoisinant les 10 à 11 degrés en plaine.Dimanche, ciel variable et quelques averses l'après-midi surtout sur les reliefs. Neige vers 1200m.Lundi et mardi, ciel changeant à nuageux et quelques averses. Neige entre 800 et 1200m. Frais pour la saisonMecredi, très nuageux et pluies fréquentes et venté. Neige autour de 1200m.Jeudi, éclaircies et quelques averses.(MétéoNews / 23.03.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies