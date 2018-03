Ce samedi, hormis des bancs de grisaille en début de journée en Ajoie, temps bien ensoleillé. Quelques formations nuageuses cet après-midi, notamment dans le Jura. Ciel plus nuageux dans la région du Simplon par barrage du sud. Températures à peine de saison.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales -2 à 1°, maximales 11 à 14°, jusqu'à 16° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -7 à -3°, maximales 8 à 10°. En montagne: -3/2° à 2000m, -7° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau, le Léman, le Jura et les Alpes. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 24 mars, 11h)Dimanche, ciel plus partagé et quelques averses l'après-midi surtout sur les reliefs. Neige vers 1200m.Lundi, ciel changeant à nuageux et quelques averses. Neige vers 1000m. Frais pour la saison.Mardi, très nuageux et précipitations devenant fréquentes. Neige remontant vers 1300m d'ici la fin de journée. Venteux.Mecredi, très nuageux, pluies fréquentes et venteux. Neige entre 1200 et 1400m.Jeudi, éclaircies et quelques averses sous forme de neige à basse altitude.Vendredi, assez ensoleillé et plus doux.(MétéoNews / 24.03.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies