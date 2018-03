Ce dimanche, bancs nuageux parfois nombreux en direction du Jura et le long des Préalpes (averses isolées attendues). Sinon, larges plages de soleil en plaine et impression en principe positive. En Valais Central, temps bien ensoleillé. Températures de saison.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales -1 à +6° du Seeland au Chablais, maximales 10 à 13°, jusqu'à 15° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -1 à +2°, maximales 7 à 8°. En montagne: -3/1° à 2000m, -11/-9° à 3000m.Vent faible et variable en plaine, bouffées de foehn dans le Chablais. Faible vent de nord/nord-ouest en haute montagne.(©MeteoNews, 25 mars, 6h)Lundi, ciel changeant à nuageux et quelques averses. Neige vers 1000m. Frais pour la saison.Mardi, très nuageux et précipitations devenant fréquentes. Neige remontant vers 1300m d'ici la fin de journée. Venteux.Mecredi, très nuageux, pluies fréquentes et venteux. Neige vers 1500 à 1700m, puis en baisse en-dessous de 1000m en fin de perturbation.Jeudi, amélioration et retour probable à des conditions assez ensoleillées.Dès vendredi, prévision incertaine. Probable épisode de foehn dans les Alpes. Quelques averses possibles dans le Jura, sinon restant en principe sec ailleurs.(MétéoNews / 25.03.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies