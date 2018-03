Ciel changeant ce soir et cette nuit et parfois quelques averses. Neige s'abaissant vers 1000m.Lundi, temps changeant, nombreux nuages mais quelques belles éclaircies possibles sur les régions de plaine. Averses restant en général rares, se produisant pour l'essentiel le long des reliefs. Averses s'activant en fin de journée sur le Jura et pouvant se généraliser en soirée. Frais et limite des flocons comprise entre 800 et 1100m.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 1 à 4°, maximales 9 à 11°, jusqu'à 12° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 1°, maximales 6°. En montagne: -4/-2° à 2000m, -12/-10° à 3000m.Vent faible et variable en plaine et faibles brises dans les vallées. Vent du nord-ouest faible à modéré en montagne.(©MeteoNews, 25 mars, 15h45)Mardi, ciel couvert et quelques précipitations dans une atmosphère devenant venteuse. Pluies fréquentes en fin de journée et soirée. Limite pluie-neige remontant de 800 à 1500m d'ici au soir.Mercredi, atmosphère venteuse et météo agitée, se traduisant par l'arrivée d'un front froid actif en seconde partie de journée. Limite pluie-neige d'abord vers 1700m, en baisse vers 1200m le soir, puis 700m sous les dernières averses la nuit suivante.Jeudi, accalmie et embellie plus ou moins belle selon les régions. Nuages restant plus nombreux dans le Jura et en Ajoie avec encore quelques averses possibles, donnant dès flocons à partir de 1000m. En Valais, temps globalement ensoleillé.Vendredi Saint, quelques éclaircies dans les Alpes à la faveur d'une tendance au foehn. Sinon, temps de plus en plus nuageux et arrivée des premières précipitations par le Jura en cours de journée, pouvant se généraliser à toutes les régions avant la soirée.Suite du week-end de Pâques pour l'heure prévue très variable avec de nouveaux passages perturbés. Températures restant en principe plutôt fraîches pour la saison.(MétéoNews / 25.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies