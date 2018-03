La nuit prochaine, ciel de plus en plus dégagé. temps sec et froid, gel possible.Vendredi Saint, temps encore souvent sec le matin mais ciel de plus en plus nuageux et premières averses possibles avant midi le long du Jura. Dégradation assez active l'après-midi avec l'arrivée de fréquentes pluies à partir de l'ouest accompagnées de quelques rafales de vent. Neige vers 1300m puis 1000m le soir. Risque d'averses persistant en soirée et dans la nuit. Dégradation plus tardive en Valais grâce au foehn et soleil encore assez généreux le matin. Neige vers 1500m puis 1000m la nuit. Températures à peine de saison.Températures prévues pour vendredi à basse altitude: minimales 1 à 4°, maximales 9 à 11°, jusqu'à 13 ° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -2 à 0°, maximales 4 à 6°. En montagne: -2/1° à 2000m, -9/-7° à 3000m.Vent du sud-ouest faible sur le Plateau et le bassin lémanique, fort en moyenne montagne, et très fort en haute montagne (foehn). Faibles brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 29 mars, 15h30)Samedi, temps changeant à nuageux avec quelques averses, surtout l'après-midi et en montagne. Températures fraîches et neige autour de 1000m. Zone d'averses plus étendues durant la nuit et neige s'abaissant vers 800m.Dimanche de Pâques, temps variable voire nuageux et instable avec quelques averses, plus fréquentes en montagne. Températures fraîches et flocons vers 800m.Lundi de Pâques, temps assez ensoleillé et doux avec des passages nuageux à moyenne et haute altitude. Fœhn se levant dans les Alpes.Mardi et mercredi, situation de foehn dans les Alpes et éclaircies, sinon assez nuageux et quelques averses. Douceur. Bouché vers l'Italie avec des précipitations faibles à modérées.Jeudi, très nuageux et fréquentes pluies. Mercure en baisse.(MétéoNews / 30.03.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies