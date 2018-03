La nuit prochaine, temps généralement pluvieux, lente amélioration depuis le Jura. Limite pluie-neige autour des 800 à 1200 mètres à peine.Samedi, temps changeant avec de belles éclaircies sur le Jura, le Plateau et le bassin lémanique. Quelques averses se réactivant l'après-midi sur le Jura et débordant parfois en plaine. Dans les Alpes, les Préalpes et en Valais, ciel très nuageux et quelques averses le matin avant le retour d'éclaircies l'après-midi mais risque d'averses toujours présent. Températures fraîches pour la saison et neige dès 1000 à 1200m d'altitude. En soirée et dans la nuit, nouvelles averses arrivant à partir de l'ouest et flocons s'abaissant jusque vers 600 à 800m d'altitude en seconde partie de nuit.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 2 à 5°, maximales 9 à 11°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0°, maximales 5°. En montagne: -4/-2° à 2000m, -11/-10° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, nord faible sur les crêtes du Jura et en haute montagne.(©MeteoNews, 30 mars, 15h)Dimanche de Pâques, temps nuageux et quelques averses le matin, plus fréquentes en montagne. Belles éclaircies l'après-midi et risque d'averses se limitant plutôt aux reliefs. Températures fraîches et flocons dès 600 à 800m le matin puis 1000m l'après-midi et ambiance venteuse.Lundi de Pâques, temps assez ensoleillé et doux avec quelques passages nuageux de moyenne et haute altitude, plus étendus en début et fin de journée. Fœhn se levant dans les Alpes. Températures douces avec des maximales de près de 15 degrés en plaine.Mardi, temps plus changeant avec un faible risque d'averses sur l'ouest de la région, davantage d'éclaircies dans les Alpes sous un foehn modéré. Températures douces avec une bonne quinzaine de degrés l'après-midi en plaine.Mercredi, encore des éclaircies le matin, plus belles dans les Alpes, sinon dégradation assez active avec le passage d'un front froid occasionnant de fréquentes averses. Températures en baisse sensible.Jeudi, temps changeant mais peu ou pas d'averses avec probablement de belles éclaircies en journée.Vendredi, temps probablement ensoleillé et doux.(MétéoNews / 30.03.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies