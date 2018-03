Ce soir et cette nuit, ciel souvent très nuageux avec un régime d'averses localement intenses, plus fréquentes sur le Jura, dans les Alpes et les Préalpes. Grésil pas exclu. Limite des flocons voisine de 1000m au début s'abaissant vers 600 à 800m en cours de nuit.Dimanche jour de Pâques, temps nuageux et quelques averses en début de journée, surtout dans les Alpes et les Préalpes. Rapide passage au sec en cours de matinée et développement de belles éclaircies et temps devenant assez ensoleillé l'après-midi en plaine malgré des formations nuageuses. Bancs nuageux restant plus étendus le long des reliefs et sur le nord du Plateau avec les dernières ondées en début d'après-midi. Ciel se dégageant partout en soirée. Températures fraîches et flocons dès 600 à 800m d'altitude et ambiance venteuse.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales 2 à 4°, maximales 8 à 10°, jusqu'à 12 degrés en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -1 à 1°, maximales 3 à 4°. En montagne: -6/-3° à 2000m, -11/-10° à 3000m.Sud-ouest parfois modéré sur le Plateau et le bassin lémanique avec des rafales avoisinant les 40 voire 50 km/h sur le nord de la région, ouest modéré à fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne. Brises parfois modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 31 mars, 15h30)Lundi de Pâques, temps assez ensoleillé et doux avec des passages nuageux de moyenne et haute altitude parfois étendus. Fœhn se levant dans les Alpes. Températures douces avec des maximales de près de 15 degrés en plaine.Mardi, temps plus variable avec un faible risque d'averses sur l'ouest de la région, davantage d'éclaircies dans les Alpes sous un foehn soutenu. Bouché dans la région du Simplon. Températures douces avec près de 15 degrés l'après-midi en plaine.Mercredi, ciel devenant rapidement très nuageux et fréquentes pluies dès le matin sur l'ouest de la région. Dans les Alpes et en Valais, encore un temps sec et de belles éclaircies le matin avant une dégradation en fin de journée. Températures en baisse sensible et neige passant de 1800 à 1200m d'ici la soirée voire 1000m.Jeudi, nombreux bancs nuageux au début mais temps sec puis passage à un temps ensoleillé d'ici l'après-midi. Températures à peine de saison.Vendredi, belle journée bien ensoleillée et douce, 15 à 18 degrés l'après-midi en plaine.Samedi et dimanche, conditions probablement printanières avec un temps ensoleillé malgré quelques formations nuageuses (à confirmer). Températures très douces et même assez chaudes avec près de 20 degrés en plaine les après-midis et quelques bouffées de foehn dans les Alpes.(MétéoNews / 31.03.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies