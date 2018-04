Ce lundi de Pâques, passages nuageux d'altitude denses et étendus, réduisant par périodes fortement l'ensoleillement, voire couvrant en partie le ciel. Impression meilleure entre le milieu de matinée et le début de l'après-midi avant une nouvelle densification des nuages par la suite. Restant sec. Net redoux cet après-midi.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales -1 à 3°, maximales 14 à 16°, jusqu'à 18° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -5 à +2°, maximales 12 à 13°. En montagne: 1/7° à 2000m, -4/-1° à 3000m.Peu de vent en plaine. Sud-ouest modéré en haute montagne et sur les crêtes du Jura.(©MeteoNews, 2 avril, 5h45)Mardi, temps plus variable avec un faible risque d'averses sur l'ouest de la région, davantage d'éclaircies dans les Alpes sous un foehn soutenu. Bouché dans la région du Simplon. Températures douces avec près de 15 degrés l'après-midi en plaine.Mercredi, quelques éclaircies dans un ciel changeant avant une dégradation mieux organisée en fin de journée (passage d'un front froid). Encore du foehn dans les Alpes. Limite de la neige en baisse de 1800 et 1300m d'ici à la nuit de jeudi.Jeudi, temps instable avec des zones d'averses le matin et une limite de la neige proche de 1000m. Tendance à l'amélioration en seconde partie de journée, offrant davantage d'éclaircies malgré encore quelques averses possibles.Vendredi, rares brouillards ou grisailles dans les lieux abrités tôt le matin. Sinon, temps ensoleillé sous un ciel parsemé de quelques voiles. Redoux en journée, maximales voisines de 13 à 14 degrés.Week-end printanier en vue, se traduisant par un très beau samedi puis encore des conditions clémentes dimanche malgré des passages nuageux. Maximales proches ou supérieures à 20 degrés.(MétéoNews / 02.04.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies