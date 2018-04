Ce mardi, ciel lumineux et clément en matinée, malgré la présence de nuages d'altitude. En Valais, nuageux et quelques précipitations en début de matinée. Augmentation de la couverture nuageuse l'après-midi, pouvant cacher par moments intégralement le soleil. Quelques gouttes pas exclues, pour l'essentiel dans le Jura. Fort foehn dans les Alpes.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales 4 à 8° jusqu'à 11° en Valais, maximales 13 à 15°, jusqu'à 18° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 7°, maximales 13 à 14°. En montagne: 3/7° à 2000m, -4/-2° à 3000m.Vent faible sur le Plateau et Léman, bouffée de vaudaire sur le Haut-Lac. Sud parfois fort sur les crêtes du Jura et sud-ouest fort en montagne. Fœhn parfois fort dans les vallées.(©MeteoNews, 3 avril, 8h45)Mercredi, belles éclaircies voire assez ensoleillé le matin de l'est du Plateau au Valais. Ciel déjà plus changeant en direction du Jura avec de premières ondées possibles. Arrivée d'une perturbation l'après-midi, donnant surtout des pluies actives sur le Jura et l'ouest du Léman. Peu de précipitations en Valais à la faveur du foehn. Neige dès 1800m dans les Alpes, 1500m dans le Jura.Jeudi, très nuageux en début de matinée et passage d'une zone d'averses assez organisée. Mise en place ensuite d'un ciel de traîne peu actif, offrant des éclaircies de plus en plus belles et durables au fil de la journée. Bancs nuageux s'accrochant plus volontiers en montagne. Neige dès 1000m dans le Jura et 1200m dans les Alpes. Venteux.Vendredi, rares brouillards ou grisailles dans les lieux abrités tôt le matin. Sinon, temps ensoleillé sous un ciel parsemé de voiles plus ou moins étendus, notamment l'après-midi. Net redoux en journée, maximales voisines de 15 degrés.Week-end printanier en vue, se traduisant par un très beau samedi puis encore des conditions clémentes dimanche malgré des passages nuageux. Maximales proches ou supérieures à 20 degrés.Possible dégradation atténuée lundi prochain. A confirmer.(MétéoNews / 03.04.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies