Ce jeudi, temps variable ce matin avec encore quelques averses, surtout en montagne, mais belles éclaircies déjà présentes. Temps devenant assez ensoleillé en plaine et en Valais cet après-midi. Nuages restant plus nombreux le long du Jura et des Préalpes ainsi que sur le nord du Plateau avec les dernières averses. Températures un peu fraîches pour la saison et flocons dès 1300 à 1500m d'altitude.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales 5 à 9°, maximales 11 à 12°, jusqu'à 14° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 5°, maximales 6 à 7°. En montagne: -1/0° à 2000m, -8/-7° à 3000m.Vent du sud-ouest faible à modéré sur le Plateau et bassin lémanique. Ouest modéré à fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 5 avril, 8h30)Vendredi, belle journée bien ensoleillée en toutes régions. Quelques bancs de grisaille aux premières heures du jour sur le Plateau et le bassin lémanique et légers voiles d'altitude en matinée. Températures fraîches à l'aube avec un risque de gel au sol en campagne puis températures printanières et douces l'après-midi en plaine comme en moyenne montagne.Samedi, passages nuageux étendus sur l'ouest de la Romandie réduisant parfois sensiblement l'ensoleillement mais temps restant sec et impression générale positive. Soleil restant généreux dans les autres régions malgré un ciel voilé. Températures douces et printanières avec des maximales de l'ordre de 16 à 20 degrés en plaine et foehn dans les Alpes.Dimanche, journée printanière et ensoleillée avec quelques passages nuageux de haute altitude. Températures très douces avec des maximales avoisinant les 20 degrés en plaine et plus de 15 degrés vers 1000m et foehn dans les Alpes.Lundi, temps plus changeant avec des passages nuageux étendus dès le matin et quelques averses possibles en fin de journée sur le Jura et dans les Préalpes, plus rarement ailleurs. Températures douces avec 15 à 18 degrés l'après-midi en plaine.Mardi, temps variable avec quelques averses, plus fréquentes sur le Jura et rares dans les Alpes et en Valais grâce au foehn. Températures moins douces et neige s'abaissant vers 1500m d'altitude.Mercredi, retour de conditions ensoleillées sous des températures de saison.Jeudi, possible dégradation restant à confirmer.(MétéoNews / 05.04.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies