Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps calme et sec sous un ciel dégagé.Samedi, passages nuageux étendus sur l'ouest du bassin lémanique et du Plateau et sur le sud du Jura réduisant parfois sensiblement l'ensoleillement mais temps restant sec et impression générale positive. Temps ensoleillé dans les autres régions malgré un ciel voilé. Températures douces et printanières en plaine comme en moyenne montagne.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 3 à 7°, maximales 15 à 18°, jusqu'à 20° en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 5°, maximales 16 à 17°. En montagne: 6/10° à 2000m, -1/2° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau et bassin lémanique. Sud faible à modéré sur les crêtes du Jura, modéré en haute montagne. Brises faibles à modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 6 avril, 15h30)Dimanche, journée printanière et ensoleillée avec quelques passages nuageux de haute altitude et des formations nuageuses en fin de journée. Températures très douces avec des maximales avoisinant les 20 degrés en plaine et plus de 15 degrés vers 1000m et foehn dans les Alpes.Lundi et mardi, temps plus changeant avec des passages nuageux étendus et quelques averses possibles durant les fins de journées sur le Jura et dans les Préalpes, plus rarement ailleurs. Températures douces avec 16 à 19 degrés en plaine les après-midis et bouffées de foehn dans les Alpes.Mercredi, temps assez ensoleillé et doux, maximales de 18 à 20 degrés en plaine et bouffées de foehn dans les Alpes.Jeudi, temps plus variable avec quelques averses possibles, surtout sur l'ouest de la région et restant rares dans les Alpes grâce à une tendance au foehn.Pas de franche dégradation en vue pour la fin de la semaine prochaine et températures restant douces pour la saison.(MétéoNews / 07.04.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies