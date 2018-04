Ce soir et cette nuit, ciel assez dégagé avec quelques passages nuageux de haute altitude.Dimanche, journée printanière et assez voire bien ensoleillée malgré des passages nuageux de moyenne et haute altitude diminuant parfois l'ensoleillement. Ciel devenant plus nuageux en cours d'après-midi à partir du sud-ouest et quelques gouttes possibles en fin de journée sur le bassin genevois. Températures printanières et très douces en journée en plaine comme en montagne.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales 4 à 8°, maximales 17 à 20°, jusqu'à 22° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 9°, maximales 17 à 19°. En montagne: 7/10° à 2000m, -1/2° à 3000m.Tendance à la bise sur le Plateau et le bassin lémanique, vent de secteur sud parfois modéré sur les crêtes du Jura voire soutenu en haute montagne. Rafales de foehn dans les vallées alpines dépassant parfois les 50 km/h.(©MeteoNews, 7 avril, 16h)Lundi, temps plus changeant avec des passages nuageux étendus et quelques averses possibles en fin de journée sur le Jura et dans les Préalpes, plus rarement ailleurs. Températures douces avec 16 à 18 degrés en plaine l'après-midi et foehn dans les Alpes.Mardi, probable passage d'une zone pluvieuse en matinée accompagnée de fortes rafales de vent avant une embellie l'après-midi sous des températures de saison. Neige entre 1500 et 2000m d'altitude. Evolution restant toutefois à confirmer.Mercredi, temps assez ensoleillé et doux malgré des passages nuageux de moyenne et haute altitude parfois étendus en cours de journée. Températures douces et agréables en journée avec des maximales de 16 à 18 degrés en plaine et bouffées de foehn dans les Alpes.Jeudi, temps plus variable avec quelques averses possibles, surtout sur l'ouest de la région et restant rares dans les Alpes grâce à une tendance au foehn. Températures de saison avec une bonne quinzaine de degrés en plaine l'après-midi.Vendredi, temps pouvant se montrer assez ensoleillé et doux.Samedi et dimanche, conditions printanières en vue avec un soleil généreux et des températures douces.(MétéoNews / 07.04.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies