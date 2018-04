Ondées possibles en début de soirée entre l'ouest lémanique et le sud du Jura et ciel se bouchant en soirée vers l'Italie avec quelques précipitations en cours de nuit. Fœhn dans les Alpes. Ailleurs, temps sec et ciel assez dégagé avec des passages nuageux parfois importants.Lundi, ciel partagé entre nombreux passages nuageux et éclaircies, plus belles dans les Alpes. Temps souvent nuageux l'après-midi et quelques averses se produisant sur le Jura voire dans les Alpes et concernant localement le bassin lémanique et le Plateau en fin de journée et en soirée. Coups de tonnerre pas exclus. Températures douces en journée en plaine comme en moyenne montagne.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 7 à 12°, maximales 15 à 18°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 5 à 9°, maximales 12 à 14°. En montagne: 4/5° à 2000m, -2° à 3000m.Faible sud-ouest sur le Plateau et le bassin lémanique, parfois modéré sur les crêtes du Jura et les Préalpes et sud fort en haute montagne. Foehn dans les vallées faiblissant en journée.(©MeteoNews, 8 avril, 15h30)Mardi, temps probablement très nuageux le matin avec des averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Retour de belles éclaircies par le sud-ouest l'après-midi, amélioration plus tardive du Plateau au Valais. Températures en baisse et fortes rafales de vent au passage du front et limite des chutes de neige s'abaissant vers 1500 à 1800m d'altitude.Mercredi, temps assez ensoleillé avec toutefois des passages nuageux de moyenne et haute altitude parfois étendus voire un ciel laiteux l'après-midi. Températures douces et agréables en journée avec des maximales de 16 à 18 degrés en plaine et foehn modéré dans les Alpes.Jeudi, temps plus changeant avec quelques averses localement orageuses possibles, surtout sur l'ouest de la région et sur le Jura et restant rares dans les Alpes grâce à une tendance au foehn. Températures de saison avec une bonne quinzaine de degrés en plaine l'après-midi.Vendredi, temps dans l'ensemble assez ensoleillé malgré des formations nuageuses donnant localement lieu à quelques averses orageuses mais probablement isolées. Températures douces pour la saison.Samedi et dimanche, conditions printanières en vue avec un temps ensoleillé et des températures douces, maximales avoisinant les 20 degrés en plaine.(MétéoNews / 08.04.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies