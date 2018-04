Ce mardi, passage d'une perturbation modérément active en matinée, précédée encore de belles éclaircies au début sur l'est de la Romandie et en Valais. A l'avant du front, temporairement quelques fortes rafales à prévoir, ainsi que 2-3 coups de tonnerre. Amélioration l'après-midi à partir de la région genevoise avec des plages de soleil à nouveau de plus en plus généreuses d'ici à la fin de journée. Flocons dès 1200 à 1400m.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales 5 à 10°, maximales 11 à 14°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 1 à 6°, maximales 8 à 9°. En montagne: 1/0° à 2000m, -6/-8° à 3000m.Rafales modérées à fortes du sud-ouest en plaine au passage du front, un peu de foehn dans les vallées en début de matinée. Sud-ouest fort en montagne.(©MeteoNews, 10 avril, 6h)Mercredi, nouvelle situation de foehn dans les Alpes avec des bouffées nuageuses remontant depuis le sud et diminuant par moments fortement l'ensoleillement.Ciel restant plus lumineux sur le nord de la Romandie. Courant de bise sur le Plateau.Jeudi et vendredi, ciel agréablement partagé entre moments de soleil et formations nuageuses. Nuages un cran plus nombreux sur l'ouest du Léman et le sud du Jura. Quelques averses pas exclues les après-midis, pour l'essentiel dans le Jura. Douceur printanière.De samedi à lundi, temps très doux (maximales voisines de 20 degrés) sous un soleil globalement généreux. Petit risque d'averses dans le Jura les après-midis à partir de dimanche.(MétéoNews / 10.04.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies