La nuit prochaine, retour d'un temps sec et bien dégagé. Très frais.Mercredi, nouvelle situation de foehn dans les Alpes avec des bouffées nuageuses remontant depuis le sud et diminuant par moments fortement l'ensoleillement.Ciel restant plus lumineux sur le nord de la Romandie. Courant de bise sur le Plateau.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales 1 à 6°, maximales 15 à 17°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -3 à 2°, maximales 12 à 13°. En montagne: 1/5° à 2000m, -7/-5° à 3000m.Bise sensible à modérée en plaine comme en montagne.(©MeteoNews, 10 avril, 16h)Ciel agréablement partagé entre moments de soleil et formations nuageuses jeudi et nuages plus nombreux vendredi. Quelques averses pas exclues les après-midis, pour l'essentiel dans le Jura. Douceur printanière.Samedi, temps assez ensoleillé et très doux avec des voiles nuageux.Dimanche, passages nuageux en augmentation mais restant à priori sec. Très doux.Evolution à confirmer ensuite avec un ciel très nuageux et des précipitations lundi et une amélioration attendue pour mardi. Moins doux.(MétéoNews / 11.04.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies