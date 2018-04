Ce mercredi, temps encore assez ensoleillé ce matin malgré des voiles d'altitude déjà étendus. Ciel devenant nuageux par le sud cet après-midi mais temps restant sec. Le long de la crête sud des Alpes et dans la région du Simplon, temps couvert avec quelques averses cet après-midi. Températures douces en journée et foehn dans les Alpes.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 0 à 4°, maximales 15 à 17°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -3 à 1°, maximales 12 à 13°. En montagne: 0/5° à 2000m, -7/-5° à 3000m.Bise faible à modérée sur le Plateau et le bassin lémanique, vent de secteur est modéré en haute montagne. Foehn modéré dans les Alpes.(©MeteoNews, 11 avril, 5h30)Ciel agréablement partagé entre moments de soleil et formations nuageuses jeudi et nuages plus nombreux vendredi. Quelques averses pas exclues les après-midis, pour l'essentiel dans le Jura. Douceur printanière.Samedi, temps assez ensoleillé et très doux avec des voiles nuageux.Dimanche, passages nuageux en augmentation mais restant à priori sec. Très doux.Evolution à confirmer ensuite avec un ciel très nuageux et des précipitations lundi et une amélioration attendue pour mardi. Moins doux.(MétéoNews / 11.04.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies