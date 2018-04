La nuit prochaine, ciel s'ennuageant par le sud, avec des pluies essentiellement dans le Haut-Valais (neige vers 1500 mètres environ). Faible risque d'ondée par ailleurs.Jeudi, conditions dans l'ensemble ensoleillées malgré un ciel voilé et quelques formations nuageuses, plus étendues le long du Jura et sur le bassin genevois. Développement de cumulus sur les reliefs et quelques averses isolées en fin de journée sur le nord du Jura. Dans le Haut-Valais, très nuageux avec des averses le matin (neige dès 1200 à 1500m d'altitude) avant une amélioration l'après-midi. Températures douces en journée.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 5 à 8°, maximales 16 à 19°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 4°, maximales 11 à 12°. En montagne: 2/5° à 2000m, -5/-4° à 3000m.Bise faible sur le Plateau et le bassin lémanique, vent de secteur sud fort en haute montagne. Foehn modéré dans les Alpes.(©MeteoNews, 11 avril, 16h15)Vendredi, temps assez ensoleillé avec des formations nuageuses, plus étendues le long des reliefs. Quelques averses orageuses l'après-midi sur le Jura, en principe pas de débordement en plaine. Températures douces en journée.Samedi et dimanche, conditions printanières et globalement ensoleillées malgré un ciel souvent voilé et quelques formations nuageuses. Plus nuageux dimanche après-midi à partir du Valais. Températures douces et très agréables avec près de 20 degrés en plaine les après-midis.Lundi et mardi, temps plus instable et changeant avec quelques averses orageuses probables, avant tout les après-midis et le long des reliefs. Températures restant douces avec des maximales de 18 à 20 degrés en plaine.À partir de mercredi, établissement de conditions dans l'ensemble ensoleillées et anticycloniques sous des températures douces.(MétéoNews / 11.04.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies