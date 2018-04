La nuit prochaine, ciel restant voilé à dégagé. Temps sec.Samedi, temps assez ensoleillé malgré des passages nuageux à moyenne et haute altitude. Ciel plus nuageux entre le sud du Jura et l'ouest lémanique et plus nuageux l'après-midi sur le versant sud des Alpes valaisannes. Températures douces et très agréables avec 16 à 20 degrés en plaine l'après-midi.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 6 à 8°, maximales 16 à 20. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 4°, maximales 13 à 15°. En montagne: 1/7° à 2000m, -5/-1° à 3000m.Faible bise. Un peu de foehn dans les Alpes.(©MeteoNews, 13 avril, 16h)Samedi, temps assez ensoleillé malgré des passages nuageux à moyenne et haute altitude. Ciel plus nuageux entre le sud du Jura et l'ouest lémanique et plus nuageux l'après-midi sur le versant sud des Alpes valaisannes. Températures douces et très agréables avec 16 à 20 degrés en plaine l'après-midi.Dimanche, temps ensoleillé et printanier avec quelques formations et voiles nuageux. Davantage de nuages l'après-midi sur le Jura et quelques averses isolées. Températures douces et très agréables avec des maximales avoisinant les 20 degrés en plaine.Lundi, éclaircies et temps sec en Valais, sinon nuageux quelques averses. Moins doux.Mardi, ciel variable avec quelques averses et de belles éclaircies vers le Léman. Ensoleillé en Valais. Bise modérée et températures à nouveau très douces avec 18 à 22 degrés en plaine.Mercredi, temps sec et ensoleillé, assez ensoleillé sur le nord de la région. Très douxJeudi et vendredi, assez ensoleillé et quelques averses ou orages surtout sur les reliefs. Très doux.(MétéoNews / 13.04.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies