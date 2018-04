Ce soir et cette nuit, passages nuageux de moyenne et haute altitude parfois étendus sur la région mais temps restant sec. Températures assez douces en soirée.Dimanche, temps bien ensoleillé avec quelques voiles d'altitude, surtout dans les Alpes et en Valais. Dans l'après-midi, développements nuageux le long des reliefs et quelques averses ou orages isolés en fin de journée sur le Jura voire dans les Préalpes. Températures douces et très agréables en journée en plaine comme en montagne.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales 6 à 10°, maximales 18 à 20°, jusqu'à 22 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 6°, maximales 15 à 17°. En montagne: 4/8° à 2000m, -3/-1° à 3000m.Tendance à la bise sur le Plateau, le bassin lémanique et le Jura, sud-ouest faible à modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 14 avril, 16h30)Lundi, temps nuageux voire très nuageux avec quelques averses, surtout l'après-midi et sur le Plateau ainsi que sur le Jura et dans les Préalpes et restant rares ailleurs. Peu ou pas d'averses sur le bassin lémanique et en Valais. Quelques éclaircies, plus belles dans les Alpes et en Valais. Températures en baisse mais de saison, une quinzaine de degrés en plaine l'après-midi.Mardi, nombreux bancs nuageux en matinée, surtout sur le Jura et le Plateau, puis passage à un temps assez voire bien ensoleillé l'après-midi. Soleil généreux dès le matin dans les Alpes et les Préalpes. Températures douces en journée, maximales de 17 à 20 degrés en plaine et bise parfois modérée.De mercredi à vendredi, conditions anticycloniques et très printanières. Temps bien ensoleillé en toutes régions avec quelques rares nuages bas durant les matinées et de petits cumulus inoffensifs l'après-midi sur le Jura et dans les Préalpes. Températures très douces pour la saison avec 20 à 22 degrés attendus les après-midis en plaine mais bise persistante et parfois encore modérée jusqu'à jeudi.Samedi et dimanche, temps restant probablement assez ensoleillé et très doux mais plus instable avec quelques averses et orages possibles, restant à confirmer.(MétéoNews / 15.04.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies