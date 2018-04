Ce lundi, temps changeant et instable avec un ciel partagé entre passages nuageux et plages ensoleillées. Ciel plus nuageux dans les Alpes et les Préalpes. Quelques averses éparses sur le Jura et dans les Préalpes en cours de journée, plus rarement dans les autres régions. Températures en baisse mais de saison.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales 9 à 12°, maximales 13 à 15°, jusqu'à 17 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 6 à 7°, maximales 10 à 11°. En montagne: 1/3° à 2000m, -4/-1° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré sur le Jura et les Préalpes. Vent du nord faible à modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 16 avril, 7h30)Mardi, temps bien ensoleillé et excellente visibilité en journée. Quelques nuages bas aux premières heures du jour et développement de petits cumulus le long du Jura et des Préalpes l'après-midi. Températures douces et très agréables en journée en plaine comme en moyenne montagne.De mercredi à vendredi, conditions anticycloniques et très printanières. Temps bien ensoleillé en toutes régions avec de rares voiles d'altitude et de petits cumulus inoffensifs les après-midis sur le Jura et dans les Préalpes. Températures très douces voire chaudes pour la saison avec des maximales de 22 à 24 degrés à basse altitude voire plus de 25 degrés en Valais Central.Samedi, temps restant ensoleillé et chaud avec 22 à 24 degrés en plaine l'après-midi. Cumulus un peu plus imposants sur le Jura et dans les Préalpes donnant localement lieu à quelques averses ou orages isolés en fin de journée.Dimanche et lundi, temps restant assez ensoleillé et chaud pour la saison mais instable. Développements nuageux assez importants en journée et quelques averses ou orages à prévoir durant les après-midis, surtout le long du Jura et des Préalpes.(MétéoNews / 16.04.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies