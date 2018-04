Ce jeudi, beau temps et excellente visibilité. 2-3 cumulus inoffensifs dans le Jura l'après-midi. Températures exceptionnellement chaudes pour la saison, plus de 10 degrés au-dessus des normales.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales 8 à 12°, maximales 24 à 26°, jusqu'à 27° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 9°, maximales 21 à 22°. En montagne: 8/13° à 2000m, 2/6° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, faible à modérée sur les crêtes du Jura. Vent du sud-est faible à modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 19 avril, 6h)De vendredi à dimanche, poursuite d'une météo digne des mois de l'été avec du soleil et des maximales au-dessus de 25 degrés en plaine. Au fil des jours, cumulus plus joufflus sur les reliefs, donnant quelques foyers orageux dimanche dans le Jura.Lundi et mardi, températures restant très douces, mais moins extrêmes pour la saison. Côté ciel, atmosphère se faisant plus venteuse avec des passages nuageux davantage étendus, pouvant être porteurs localement d'une averse ou d'un orage.Possible dégradation plus marquée mercredi prochain, accompagnée d'une chute des températures. A confirmer.(MétéoNews / 19.04.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies