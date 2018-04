Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps calme et sec sous un ciel dégagé.Vendredi, poursuite d'une météo estivale sous un ciel parsemé de quelques voiles. 2-3 cumulus sans conséquence dans le Jura et le long des Préalpes l'après-midi. Températures restant plus de 10 degrés au-dessus des normes.Températures prévues pour vendredi à basse altitude: minimales 9 à 14°, maximales 25 à 27°, jusqu'à 28° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 8°, maximales 23 à 24°. En montagne: 9/14° à 2000m, 2/6° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau et le bassin lémanique, sud-est faible en moyenne montagne, faible à modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 19 avril, 15h40)Samedi, temps ensoleillé et chaud, maximales au-dessus de 25 degrés. En journée, développement de cumulus dans le Jura et le long des Préalpes. Cumulus parfois imposants dans le Jura et pouvant localement produire une averse.Dimanche, conditions ensoleillées avec quelques voiles. En journée, formation de cumulus joufflus sur les reliefs. Quelques cellules orageuses attendues l'après-midi dans le Jura, en Ajoie et le long des Préalpes. Risque orageux se généralisant dans la nuit de lundi. Maximales au-dessus de 25 degrés.Lundi, atmosphère venteuse dans un ciel variable, produisant quelques averses mais offrant également de belles plages de soleil en plaine l'après-midi. Le long des Préalpes et en Valais, temps restant plus incertain et instable avec des averses à caractère orageux. Maximales entre 20 et 22 degrés.Mardi, vent restant sensible à toutes les altitudes sous un ciel largement ensoleillé, excepté dans le Jura et l'Ajoie où les nuages se monteront plus contrariants. Maximales entre 20 et 22 degrés.Mercredi, dégradation pluvio-orageuse attendue en journée. Intensité et timing de ce passage perturbé encore à préciser. Températures en baisse, mais restant de saison.Jeudi, journée de transition, se traduisant par une graduelle amélioration. Nuages et risque d'averses restant plus présents en montagne.Dès vendredi, possible retour d'une météo ensoleillée et douce, offrant des maximales supérieures à 20 degrés. A confirmer.(MétéoNews / 19.04.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies