La nuit prochaine, temps généralement sec et doux.Lundi, le matin, temps encore plutôt ensoleillé, malgré déjà des passages nuageux, pouvant produire localement une averse, notamment dans le Jura. Ciel plus partagé à menaçant l'après-midi et quelques averses orageuses possibles en toutes régions. Dégradation plus tardive et atténuée en Valais. Moins chaud que ces derniers jours.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 9 à 15°, maximales 20 à 23°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 10°, maximales 15 à 16°. En montagne: 4/9° à 2000m, -2/0° à 3000m.Ouest à sud-ouest sensible sur le Plateau et le bassin lémanique, sud-ouest modéré sur les crêtes du Jura et le long des Préalpes.(©MeteoNews, 22 avril, 15h30)Mardi, embellie et bon ensoleillement, malgré quelques voiles et nuages résiduels, évoluant en d'inoffensifs cumulus en journée. Agréable douceur, maximales de 21 à 23 degrés.Mercredi, ensoleillé le matin, puis formations nuageuses prenant de l'ampleur l'après-midi et pouvant donner ça et là quelques averses orageuses. Risque d'averses pour l'essentiel dans le Jura et le long des Préalpes. Chaud avec près de 25 degrés. Dégradation généralisée la nuit suivante.Jeudi, temps nuageux avec des averses ou pluies résiduelles, notamment le matin. Eclaircies gagnant toutefois du terrain sur les régions de plaine l'après-midi. Restant bouché et humide le long des Préalpes. Limite des flocons entre 2200 et 2500m. Plus frais, maximales autour de 18 degrés.Vendredi, embellie sous des températures radoucies, voisines de 20 degrés.Evolution encore mal cernée pour le week-end prochain. Probablement un courant de sud-ouest assez changeant avec des bouffées de foehn dans les Alpes. Risque d'averses surtout sur l'ouest et dans le Jura.(MétéoNews / 22.04.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies