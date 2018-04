Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps calme et sec sous un ciel dégagé.Mercredi, temps ensoleillé avec quelques voiles et formations nuageuses, plus nombreuses l'après-midi sur le Jura. Chaud avec près de 22 à 24 degrés. Faible dégradation en cours de nuit suivante.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales 9 à 11°, maximales 21 à 24°, jusqu'à 25° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 8°, maximales 18 à 19°. En montagne: 5/10° à 2000m, -1/3° à 3000m.Vent du sud-ouest modéré sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré à fort sur les crêtes du Jura et le long des Préalpes.(©MeteoNews, 24 avril, 15h30)Jeudi, nuageux le matin le long des Préalpes et dernières averses (neige vers 2200m), puis temps sec et développement d'éclaircies. Ailleurs, nuages résiduels le matin et souvent sec puis temps assez ensoleillé l'après-midi. Plus frais, maximales autour de 16 degrés.Vendredi, embellie sous des températures radoucies voisines de 20 degrés Quelques orages isolés en fin de journée sur le Jura et les Préalpes. Fœhn dans les Alpes.Samedi, ciel changeant avec quelques averses. Sec en Valais central avec une tendance au foehn. Très douxDimanche, ciel partagé et quelques orages isolés en seconde partie de journée, surtout le long des reliefs. Assez chaud et foehn dans les Alpes.Lundi, nuageux avec des averses et plus frais.Mardi, variable et quelques averses. Mercure en hausse.(MétéoNews / 25.04.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies