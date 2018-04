Ce mercredi, temps ensoleillé et conditions quasi estivales avec quelques voiles d'altitude et formations nuageuses, plus nombreuses l'après-midi sur le Jura. Ciel plus partagé dès le matin sur le nord du Jura et en Ajoie. Températures chaudes pour la saison en journée. Ciel plus nuageux en soirée et dans la nuit et quelques averses possibles le long des Préalpes, en Gruyère et dans les Alpes, restant généralement sec dans les autres régions.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 9 à 13°, maximales 21 à 24°, jusqu'à 25° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 10°, maximales 18 à 19°. En montagne: 7/10° à 2000m, -1/3° à 3000m.Vent du sud-ouest devenant modéré sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré à fort sur les crêtes du Jura et le long des Préalpes.(©MeteoNews, 25 avril, 7h30)Jeudi, ciel nuageux en début de journée puis rapide développement d'éclaircies et passage à un temps assez ensoleillé en cours de matinée. Dans l'après-midi, conditions ensoleillées avec quelques cumulus et voiles d'altitude. Le long des Préalpes et en Gruyère, quelques averses en début de journée puis temps assez ensoleillé l'après-midi. Températures en baisse par rapport à ces jours passés mais agréables et de saison.Vendredi, temps bien ensoleillé et assez chaud en journée, maximales de 21 à 24 degrés en plaine. Développement de cumulus et quelques averses ou orages isolés en fin de journée sur le Jura et les Préalpes. Fœhn dans les Alpes.Samedi, ciel plus changeant avec des passages nuageux parfois étendus. Quelques averses l'après-midi sur le Jura, le bassin lémanique et le Plateau, restant généralement sec dans les autres régions. Soleil plus généreux en Valais. Températures très douces, maximales de 18 à 20 degrés en plaine.Dimanche, temps ensoleillé le matin puis développement de cumulus et quelques averses ou orages isolés en fin de journée sur le Jura, débordant parfois en plaine en soirée. Dégradation pluvio-orageuse généralisée entrevue durant la nuit suivante. Températures assez chaudes avoisinant les 22 à 25 degrés en plaine l'après-midi et foehn dans les Alpes.Lundi, temps souvent nuageux avec des averses localement fréquentes et orageuses. Températures en nette baisse, maximales peinant à atteindre les 15 degrés en plaine.Mardi, temps changeant avec un faible risque d'averses avant une possible amélioration accompagnée d'une hausse des températures pour mercredi.(MétéoNews / 25.04.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies