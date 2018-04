Ce soir, passages nuageux en augmentation et quelques averses ou orages isolés mais pouvant être forts possibles sur le Plateau, le bassin lémanique, le Jura et en Ajoie. Activité s'estompant en cours de soirée et nuit en grande partie dégagée. Températures douces.Dimanche, temps bien ensoleillé le matin avec quelques voiles d'altitude. Soleil restant omniprésent l'après-midi mais passages nuageux en augmentation sur l'ouest de la région et premiers orages en fin de journée le long du Jura. Dégradation pluvio-orageuse active généralisée en soirée et dans la nuit accompagnée de fortes rafales de vent à toutes les altitudes. Températures chaudes en journée et foehn soutenu dans les Alpes.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales 9 à 13°, maximales 23 à 25°, jusqu'à 26 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 6 à 10°, maximales 19 à 21°. En montagne: 7/12° à 2000m, 1/2° à 3000m.Tendance à la bise dimanche sur le Plateau et le bassin lémanique tournant au sud-ouest en fin de journée avec de fortes rafales dans la nuit (70 à 90 km/h). Vent du sud modéré à fort en haute montagne et sur les crêtes du Jura, foehn soutenu dans les vallées alpines. Rafales en cas d'orages.(©MeteoNews, 28 avril, 16h30)Lundi, temps assez ensoleillé mais instable. Développements nuageux en cours de journée et quelques averses ou orages isolés l'après-midi, surtout sur le Jura et dans les Préalpes et rares en plaine. Venteux et températures de saison, maximales de 17 à 19 degrés en plaine.Mardi, temps variable avec de nombreux passages nuageux et quelques averses, surtout en montagne. Températures fraîches avec des maximales de l'ordre de 13 à 15 degrés en plaine et flocons dès 1500 à 1800m d'altitude.Mercredi et jeudi, ciel partagé entre passages nuageux étendus et périodes ensoleillées, plus durables sur le bassin lémanique. Ciel plus nuageux dans les Alpes mais temps restant généralement sec dans l'ensemble. Températures un peu fraîches pour la saison sous une faible bise avec des maximales de 16 à 18 degrés en plaine.De vendredi à dimanche, conditions dans l'ensemble assez ensoleillées et douces, maximales avoisinant les 20 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne mais temps restant généralement sec.(MétéoNews / 29.04.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies