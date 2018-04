Ce soir et cette nuit, dégradation avec l'arrivée de pluies à caractère orageux.Fortes rafales de vent attendues sous le passage du front (rafales de 70 à 90 km/h).Lundi, nuages résiduels en début de matinée puis rapide passage à un temps ensoleillé. Passages nuageux en augmentation dans l'après-midi et développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages isolés sur le Jura et dans les Préalpes, débordant localement en plaine. Risque d'averses en augmentation en soirée et dans la nuit et flocons s'abaissant vers 1600 à 1900m d'altitude. Températures à peine de saison et venteux.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 8 à 10°, maximales 17 à 18°, jusqu'à 20 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 6°, maximales 12 à 13°. En montagne: -1/3° à 2000m, -7/-4° à 3000m.Vent du sud-ouest modéré à fort sur le Plateau et le bassin lémanique (rafales à 60 km/h), fort en moyenne et haute montagne (rafales à 80/90 km/h). Bouffées de foehn dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 29 avril, 15h30)Mardi, temps variable voire nuageux avec quelques averses, surtout le matin et en montagne. Belles éclaircies en plaine l'après-midi, restant souvent nuageux sur les reliefs. Températures fraîches avec des maximales de l'ordre de 13 à 15 degrés en plaine et flocons dès 1500 à 1800m d'altitude.Mercredi et jeudi, ciel très variable voire nuageux. Quelques averses probables dans les Alpes et faible risque d'averses concernant aussi les autres régions par moments, mais évolution encore mal cernée. Températures un peu fraîches pour la saison sous une bise faible à modéré avec des maximales de 15 à 17 degrés en plaine.De vendredi à dimanche, conditions dans l'ensemble assez ensoleillées et douces, maximales dépassant les 20 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses possibles durant les après-midis.(MétéoNews / 30.04.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies